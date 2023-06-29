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19:45, 29 июня 2023Из жизни

Рыба-стрела выпрыгнула из воды и пронзила серфингиста

В Индонезии сарган выпрыгнул из воды и проткнул нос занимавшемуся серфингом мужчине

Фото: Lucas Davies / Unsplash

Житель австралийского города Перт занимался серфингом в Индонезии и едва не ослеп, когда рыба-стрела выпрыгнула из воды и проткнула ему нос. Об этом сообщает Perth Now.

Стив Кезик вместе с восемью другими серфингистами отправился в море у курорта Playground Surf на островах Ментавай. Когда мужчина находился в воде, сидя на доске, он почувствовал мощный удар по лицу. Сначала австралиец подумал, что друзья в шутку бросают в него водоросли, но через мгновение осознал, что в его лице застрял сарган — рыба с длинными и острыми челюстями, похожими на клюв.

Оказалось, что сарган выпрыгнул из воды и вонзился в нос Кезика, проткнув ему хрящ. Когда рыба ударилась о него, «клюв» сломался и остался торчать из носа серфингиста.

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Тренер по серфингу и другие участники группы оказали истекавшему кровью мужчине помощь и доставили его на берег на скоростной лодке. Один из серфингистов, Кайл Кофамел, оказался врачом. Он организовал импровизированную операционную и зашил нос австралийцу. Процедура заняла около часа. «В итоге у меня три шва. Он сказал, что место, где меня пронзило, было всего в 1,27 сантиметра от глаза», — сказал Кезик.

Позже местные жители рассказали Кезику, что рыбы-стрелы обычно встречаются ночью, так как боятся огней и выпрыгивают из воды.

Мужчина выразил благодарность Кофамелу и всем, кто ему помог. Несмотря на произошедшее, у него осталось хорошее настроение. «Я всегда был человеком с чувством юмора, поэтому не могу удержаться, чтобы не пошутить об этом!» — заявил мужчина.

Сарганы, также известные как рыбы-стрелы, — это род лучеперых морских рыб с длинными и тонкими телами, которые в большинстве обитают в тропических и субтропических водах. Их челюсти имеют вытянутую форму и похожи на острый клюв. Сарганы быстро плавают и умеют резко выпрыгивать из воды, особенно при погоне за добычей или в состоянии испуга. Эти прыжки могут представлять опасность для пассажиров лодок, поскольку в редких случаях сарганы могут нанести ранения человеку, оказавшемуся на их траектории.

Ранее сообщалось, что рыбак выстрелил себе в лицо гарпуном, когда охотился на рыб на водохранилище в округе Плуак Даенг в Таиланде, и выжил.

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    Алиса Дмитриева
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