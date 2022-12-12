Рыбак пробил себе голову гарпуном и не задел мозг

Daily Mail: мужчина выстрелил себе в голову из гарпуна во время подводной охоты

Рыбак выстрелил себе в лицо гарпуном и выжил, когда охотился на рыб на водохранилище в округе Плуак Даенг в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний мужчина по имени Сарот отправился на подводную охоту вместе с друзьями. Он сказал им, что хочет поймать рыбу при помощи гарпуна. Когда мужчина прыгнул в воду, гарпун неожиданно выстрелил и пробил ему голову. Копье длиной 1,2 метра попало в лицо рыбака. Оказалось, что снаряд не задел мозг, поэтому мужчина выжил.

Когда таец вынырнул из-под воды, его друзья увидели, что копье пронзило его щеку и прошло через нос. Другие рыбаки посадили Сарота в коляску мотоцикла и отвезли его в медпункт, который находился за десять километров от места происшествия. Друг мужчины Рунг Арун рассказал, что в медпункте пострадавшему оказали экстренную помощь. Он потерял много крови и был очень бледным. Пульс рыбака едва прощупывался. После этого тайца направили в больницу.

Предположительно, гарпун выстрелил из-за того, что спусковой крючок под водой зацепился за растительность. У подводного оружия, которым пользовался Сарот, не предусмотрен предохранитель. Мужчина выжил и постепенно восстанавливается. Пользователи соцсетей прозвали его «самым неудачливым рыбаком в мире».

Ранее сообщалось, что белая акула длиной в три с половиной метра набросилась на австралийского дайвера, который впервые совершал самостоятельное погружение недалеко от города Перт, и отобрала его улов. Акула проглотила целиком и рыбу, и гарпун.

