Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:16, 12 декабря 2022Из жизни

Рыбак пробил себе голову гарпуном и не задел мозг

Daily Mail: мужчина выстрелил себе в голову из гарпуна во время подводной охоты

Фото: Xavier Smet / Unsplash

Рыбак выстрелил себе в лицо гарпуном и выжил, когда охотился на рыб на водохранилище в округе Плуак Даенг в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний мужчина по имени Сарот отправился на подводную охоту вместе с друзьями. Он сказал им, что хочет поймать рыбу при помощи гарпуна. Когда мужчина прыгнул в воду, гарпун неожиданно выстрелил и пробил ему голову. Копье длиной 1,2 метра попало в лицо рыбака. Оказалось, что снаряд не задел мозг, поэтому мужчина выжил.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Когда таец вынырнул из-под воды, его друзья увидели, что копье пронзило его щеку и прошло через нос. Другие рыбаки посадили Сарота в коляску мотоцикла и отвезли его в медпункт, который находился за десять километров от места происшествия. Друг мужчины Рунг Арун рассказал, что в медпункте пострадавшему оказали экстренную помощь. Он потерял много крови и был очень бледным. Пульс рыбака едва прощупывался. После этого тайца направили в больницу.

Предположительно, гарпун выстрелил из-за того, что спусковой крючок под водой зацепился за растительность. У подводного оружия, которым пользовался Сарот, не предусмотрен предохранитель. Мужчина выжил и постепенно восстанавливается. Пользователи соцсетей прозвали его «самым неудачливым рыбаком в мире».

Ранее сообщалось, что белая акула длиной в три с половиной метра набросилась на австралийского дайвера, который впервые совершал самостоятельное погружение недалеко от города Перт, и отобрала его улов. Акула проглотила целиком и рыбу, и гарпун.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти
Туристам запретили пить пиво в традиционной одежде мусульманской страны
Подсчитаны доходы России от нефти и газа
Седокова пришла на годовщину свадьбы Джигана в латексном платье с декольте
Воевавшего за Киев французского солдата захотели отправить домой
На Украине заявили о нежелании цивилизованных стран атаковать Россию
Жители Подмосковья стали реже интересоваться одним видом недвижимости
Туристы на американском портале причислили Россию к опаснейшим странам мира
Похитившего почти 100 тысяч рублей из российских банкоматов инкассатора осудят
В WhatsApp появится новый тип сообщений
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.