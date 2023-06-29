Во Франции в ходе беспорядков повредили десятки зданий

Протестующие во Франции повредили несколько десятков общественных зданий

Во французских городах в результате беспорядков было повреждено несколько десятков общественных зданий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя французского МВД Камиль Шэз.

Протесты возникли из-за расправы французского полицейского над 17-летним подростком. Во многих городах страны начались беспорядки. В результате протестующие повредили общественные объекты, их точное количество можно будет подсчитать позднее.

«Их несколько десятков. Итоговые данные формируются, поскольку затронуты были многие города», — заявила Шэз.

Ранее протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В результате пожара здание частично обгорело. По предварительным данным, в его поджоге участвовало до 50 человек в капюшонах.

Также сообщалось, что полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков из-за действий правоохранителя. 27 июня полицейский потребовал у 17-летнего подростка остановить автомобиль, а когда тот отказался выполнить требования, выстрелил в него. Правоохранителя взяли под стражу.