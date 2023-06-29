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19:26, 29 июня 2023Спорт

Промоутер оценил вероятность боя Фьюри против Нганну и Джонса

Промоутер Уоррен заявил, что уже сейчас готов устроить бои Фьюри против Нганну и Джонса
Франсис Нганну

Франсис Нганну. Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, оценил вероятность проведения боя против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса и бывшего чемпиона Фрэнсиса Нганну. Его слова приводит talkSPORT.

Уоррен заявил, что Фьюри готов к этим поединкам. «Если они хотят организовать их на боксерском ринге, то сложностей вообще нет. Это было бы огромное, грандиозное событие», — отметил промоутер, добавив, что устроить эти встречи можно «уже сейчас».

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения. Джонс в смешанных единоборствах одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся. Он удерживает чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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    Ксения Курашкина
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