Уровень воды возле Каховской ГЭС оценили

ТАСС: Каховское водохранилище и Днепр стали мелеть

Уровень воды у шлюзов частично разрушенной Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) сравнялся с уровнем реки Днепр. Обстановку в этом районе оценил корреспондент агентства ТАСС.

По его словам, после падения уровня воды шлюзы прекратили работать, а из воды показалась разрушенная плотина ГЭС. Кроме того, русло в окрестностях Новой Каховки изменилось, с ее улиц вода сошла целиком. Корреспондент также подчеркнул, что Каховское водохранилище, а после него и Днепр стали мелеть, и теперь у водоемов можно разглядеть дно. Наконец, форма излучины реки Днепр изменилась, а плавни оказались целиком смыты.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, возможной целью подрыва объекта стала переброска подразделений украинских войск.