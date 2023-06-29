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15:16, 29 июня 2023Забота о себе

Психотерапевт дал совет желающим вернуться к бывшим

Insider: желая вернуться к бывшему партнеру, нужно обсудить, что было не так в прошлый раз

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Желая вернуться к бывшему партнеру, нужно с ним побеседовать о нескольких вещах, говорит психотерапевт Марк Уильямс. Совет желающим вернуться к оставленным некогда избранникам он дал в беседе с Insider.

По словам Уильямса, здоровые отношения зависят от того, решили ли оба свои проблемы, которые привели к расставанию. «Если собираетесь воссоединиться, очевидный вопрос таков: почему не сработало в прошлый раз?» — рассуждает специалист.

Психотерапевт уточнил, что у часто ссорящихся пар часто разные стили общения, и они не умеют договариваться. Если к расставанию привели не ссоры, а неверность, зависимости, ревность или неприятие черт друг друга, это тоже надо обсудить.

Если двое любят друг друга и оба хотят, чтобы все получилось, хотят меняться, работать над проблемами, высок шанс, что у них все выйдет. Но каждому нужно взять ответственность за свою часть

Марк Уильямспсихотерапевт

Кроме того, добавил Уильямс, перед воссоединением нужно разобраться с собственными мотивами. «Иногда вам трудно начать снова ходить на свидания, а этот человек кажется удобным, и возвращение к нему может казаться проще, чем попытки попробовать что-то новое», — предупредил он.

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    Александра Лисица
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