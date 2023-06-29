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08:15, 29 июня 2023Силовые структуры

Россиянин на рыбалке выловил из реки гранатомет

В Хабаровском крае рыбак выловил из реки Амур противотанковый гранатомет «Аглень»

Фото: Pixabay

В Хабаровском крае россиянин во время рыбалки выловил из реки ручной противотанковый гранатомет (РПГ) «Аглень». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина рыбачил с берега Амура и заметил в воде предмет, похожий на гранатомет. Его рыбак достал на сушу и вызвал полицию, которой передал свой улов. По факту обнаружения возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Устанавливается хозяин.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе на пешеходном мосту шали предмет, похожий на взрывное устройство.

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    Илона Палей
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