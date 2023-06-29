Четырехлетняя россиянка поела собранные в лесу грибы и попала в реанимацию

В Лукоянове четырехлетняя девочка поела собранные в лесу грибы и попала в реанимацию

В городе Лукоянов Нижегородской области четырехлетняя девочка поела грибы, которые она вместе с родителями собрала в лесу, и попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По информации авторов канала, девочка вместе с родителями поела подосиновики во время пикника в огороде — члены семьи пожарили грибы на открытом огне, поели их и легли спать.

Четырехлетняя девочка резко почувствовала себя плохо ночью — ее начало сильно тошнить. Увидев признаки интоксикации организма, родители вызвали скорую помощь, ребенка увезли в местную больницу с диагнозом «отравление ядовитыми грибами». Медики не фиксировали улучшений в состоянии пострадавшей, из-за чего ее пришлось перевести в реанимацию.

Ранее в Калининградской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после того, как поел домашние грибы вместе с родителями. Медики поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества».