Пятилетний россиянин поел домашних грибов и попал в реанимацию

В Калининградской области пятилетний ребенок поел домашних грибов и попал в реанимацию

В Калининградской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после того, как поел домашние грибы вместе с родителями. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Врачи считают, что пострадавший мальчик отравился консервированными домашними грибами, которые попробовал вместе с родителями в гостях. Ребенка доставили в реанимацию, медики поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества».

По мнению матери россиянина, причиной случившегося может быть укус клеща. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, его родители не пострадали.

Ранее в Москве 31-летняя женщина попала в больницу с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе Wildberries. Пострадавшая призналась, что заказала товар, чтобы получить удовольствие. После случившегося полиция начала проверку.