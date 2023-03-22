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11:58, 22 марта 2023Россия

Пятилетний россиянин поел домашних грибов и попал в реанимацию

В Калининградской области пятилетний ребенок поел домашних грибов и попал в реанимацию

Фото: Anna Pasichnyk / Shutterstock / Fotodom

В Калининградской области пятилетний ребенок попал в реанимацию после того, как поел домашние грибы вместе с родителями. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Врачи считают, что пострадавший мальчик отравился консервированными домашними грибами, которые попробовал вместе с родителями в гостях. Ребенка доставили в реанимацию, медики поставили ему диагноз «токсическое действие неустановленного вещества».

По мнению матери россиянина, причиной случившегося может быть укус клеща. Ребенок находится в стабильно тяжелом состоянии, его родители не пострадали.

Ранее в Москве 31-летняя женщина попала в больницу с отравлением мухоморами, которые заказала на маркетплейсе Wildberries. Пострадавшая призналась, что заказала товар, чтобы получить удовольствие. После случившегося полиция начала проверку.

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Анастасия Шейкина
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