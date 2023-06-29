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14:19, 29 июня 2023Ценности

Раскрыты три простых способа сохранить качество волос

Блогерша Харрисон порекомендовала делать массаж кожи головы для сохранения качества волос

Фото: Unsplash

Блогерша Мэриэнн Харрисон раскрыла три простых способа сохранить качество волос. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом hairthinningexpert продемонстрировала длинные светлые волосы, уложенные в легкие локоны. По ее словам, сберечь здоровье прядей в зрелом возрасте в первую очередь ей помог фильтр для душа. «Если у вас жесткая вода, колодезная или городская, которая сильно влияет на внешний вид волос, то лучше установить фильтр, чтобы пряди не впитывали магний и кальций», — пояснила она.

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Помимо этого, Харрисон предостерегла от сна с мокрыми волосами. «Локоны во время сна испытывают сильное трение о подушку, а это очень вредно. Убедитесь, что они высохли, прежде чем ложиться в кровать», — предупредила женщина.

В заключение блондинка порекомендовала делать регулярный массаж кожи головы, чтобы стимулировать приток крови к волосяным фолликулам. «Я делаю раз в неделю с использованием масла», — добавила она.

Ранее в июне трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске. По словам Егоровой, защитить волосы от морской воды позволит косметическое масло. Причем, как утверждала эксперт, для данной цели подойдет любой продукт, в том числе кокосовое, миндальное или оливковое масло.

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    Екатерина Ештокина
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