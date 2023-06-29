Раскрыты три простых способа сохранить качество волос

Блогерша Харрисон порекомендовала делать массаж кожи головы для сохранения качества волос

Блогерша Мэриэнн Харрисон раскрыла три простых способа сохранить качество волос. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом hairthinningexpert продемонстрировала длинные светлые волосы, уложенные в легкие локоны. По ее словам, сберечь здоровье прядей в зрелом возрасте в первую очередь ей помог фильтр для душа. «Если у вас жесткая вода, колодезная или городская, которая сильно влияет на внешний вид волос, то лучше установить фильтр, чтобы пряди не впитывали магний и кальций», — пояснила она.

Помимо этого, Харрисон предостерегла от сна с мокрыми волосами. «Локоны во время сна испытывают сильное трение о подушку, а это очень вредно. Убедитесь, что они высохли, прежде чем ложиться в кровать», — предупредила женщина.

В заключение блондинка порекомендовала делать регулярный массаж кожи головы, чтобы стимулировать приток крови к волосяным фолликулам. «Я делаю раз в неделю с использованием масла», — добавила она.

Ранее в июне трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам простой способ сохранить качество волос в отпуске. По словам Егоровой, защитить волосы от морской воды позволит косметическое масло. Причем, как утверждала эксперт, для данной цели подойдет любой продукт, в том числе кокосовое, миндальное или оливковое масло.