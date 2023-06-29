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22:02, 29 июня 2023Мир

В Венгрии назвали абсурдом предложение выдать Киеву 50 миллиардов евро

Премьер Венгрии Орбан: абсурдно выдать Киеву 50 миллиардов евро без аудита прошлых выплат
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные 50 миллиардов евро. Об этом он высказался в эфире телеканала HirTV.

Орбан подчеркнул, что на фоне предложения Еврокомиссии ожидается большая дискуссия, которая будет продолжаться ближайшие месяцы.

«Пока точка зрения Венгрии довольно однозначна: мы считаем предложение ЕК абсурдом, не пригодным для переговоров. В связи с оказанной Украине поддержкой прежде всего мы хотели бы видеть, сколько всего Евросоюз к этому моменту выделил денег Украине из разных источников и куда они подевались», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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