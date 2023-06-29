Ева Лонгория рассказала о проблемах с психикой из-за «Отчаянных домохозяек»

Актриса Лонгория заявила, что из-за съемок в «Отчаянных домохозяйках» страдала от ПТСР

48-летняя американская актриса Ева Лонгория заявила, что из-за съемок в сериале «Отчаянные домохозяйки» у нее начались проблемы с психикой. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

По словам Лонгории, она страдала из-за съемок, длившихся по 11 месяцев в год. «Я думала, у меня дыхание остановится. У меня было ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство — прим. «Ленты.ру») из-за 24 серий в год», — призналась она.

Актрисе приходилось отказываться от предложений в других съемках, даже если на роль могли поставить только ее. «Мне все предлагали, я от всего отказывалась», — пожаловалась звезда.

Ранее американская модель, жена поп-исполнителя Джастина Бибера Хейли Бибер призналась, что после перенесенного микроинсульта страдала от ПТСР. По словам модели, после болезни ее одолевала повышенная тревожность.