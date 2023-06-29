Япония сочла ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Генсек кабмина Японии Мацуно счел ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио считает ситуацию вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» внутренним делом России. Его слова передает ТАСС.

Генсек напомнил, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби называл военный мятеж и связанные с ним события внутренним делом Москвы. «Мы придерживаемся такого же мнения», — уточнил он.

При этом Мацуно добавил, что японская сторона продолжает внимательно следить за ситуаций в России и вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что действия ЧВК «Вагнер» в России 24 июня стали неожиданностью для Федеральной разведывательной службы Германии. По словам главы германского правительства, разведывательные органы страны, «разумеется, не знали об этом заранее».