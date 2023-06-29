На Украине оценили последствия возможного взрыва на Запорожской АЭС для Киева
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что последствия возможного взрыва на Запорожской атомной электростанции (АЭС) не затронут Киев. Слова политика передает «РБК-Украина».
«Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать: давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа», — сказал глава Минздрава.
Он подчеркнул, что в случае взрыва жителям Украины будет необходимо соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.
Ранее в городе Луцк на северо-западе Украины в поликлиниках начали раздавать йодид калия. Местные власти заявили, что местные жители должны быть готовы к возможному радиационному выбросу.
27 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, а именно ракетный удар, теракт и попытку захвата путем форсирования Днепра.