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17:11, 29 июня 2023Бывший СССР

На Украине оценили последствия возможного взрыва на Запорожской АЭС для Киева

Глава Минздрава Украины Ляшко: последствия взрыва на Запорожской АЭС не затронут Киев
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что последствия возможного взрыва на Запорожской атомной электростанции (АЭС) не затронут Киев. Слова политика передает «РБК-Украина».

«Киев за пределами влияния. Однако, мы должны четко понимать: давайте делать все возможное, чтобы предотвратить это. Второе — не создавать паники и искусственного ажиотажа», — сказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что в случае взрыва жителям Украины будет необходимо соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.

Ранее в городе Луцк на северо-западе Украины в поликлиниках начали раздавать йодид калия. Местные власти заявили, что местные жители должны быть готовы к возможному радиационному выбросу.

27 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, а именно ракетный удар, теракт и попытку захвата путем форсирования Днепра.

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    Алевтина Запольская
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