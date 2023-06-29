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14:58, 29 июня 2023Культура

Сыгравшая Саманту Джонс актриса рассказала о съемках в «И просто так»

Сыгравшая Саманту Джонс актриса Ким Кэтролл рассказала о съемках в «И просто так»

Фото: Aftonbladet / Globallookpress.com

Англоканадская актриса Ким Кэтролл, которая исполнила роль Саманты Джонс в сериале «И просто так» — продолжении «Секса в большом городе», рассказала о решении вернуться к съемкам в шоу. Этим она поделилась в ходе программы The View, видео размещено на YouTube-канале передачи.

Актриса получила камео в продолжении популярного телесериала после того, как с ней связался глава канала HBO. «Интересная ситуация, когда тебе звонит глава HBO со словами: "Что мы можем сделать?" И я такая: "Хм… Позвольте мне проявить креатив"», — вспомнила Кэтролл.

Она рассказала, что одним из условий для ее участия в продолжении шоу было возвращение художника по костюмам и стилиста оригинального сериала Патриции Филд. «Просто я подумала, что если собираюсь вернуться, то это необходимо сделать в стиле Саманты. Я должна этого добиться несмотря ни на что, и мы сделали это», — поделилась звезда «Секса в большом городе».

Ранее американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер назвала интересным появление ее коллеги Ким Кэтролл в сериале «И просто так».

О том, что 66-летняя Кэтролл появится во втором сезоне «И просто так», стало известно в начале июня этого года. Отмечается, что актриса не пересекалась с бывшими коллегами по «Сексу в большом городе» на съемочной площадке, а снималась отдельно.

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    Варвара Кошечкина
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