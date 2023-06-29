Песков прокомментировал решение Путина пообщаться с людьми в Дербенте
Песков: Путин решил самостоятельно поприветствовать жителей Дербента
Президент России Владимир Путин решил лично поприветствовать жителей Дербента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».
В среду, 28 июня, президент России приехал к фонтану в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, где его встретили местные жители.
Особый режим эпидемиологической безопасности Путина продолжает действовать, напомнил Песков. «При этом настоятельные рекомендации специалистов сокращаются», — отметил представитель Кремля.
Ранее в Кремле описали общение Путина с жителями Дербента. По словам Пескова, оно «было достаточно впечатляющим».