Песков прокомментировал решение Путина пообщаться с людьми в Дербенте

Песков: Путин решил самостоятельно поприветствовать жителей Дербента

Президент России Владимир Путин решил лично поприветствовать жителей Дербента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

В среду, 28 июня, президент России приехал к фонтану в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, где его встретили местные жители.

Особый режим эпидемиологической безопасности Путина продолжает действовать, напомнил Песков. «При этом настоятельные рекомендации специалистов сокращаются», — отметил представитель Кремля.

Ранее в Кремле описали общение Путина с жителями Дербента. По словам Пескова, оно «было достаточно впечатляющим».