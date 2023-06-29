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13:08, 29 июня 2023Россия

Песков прокомментировал решение Путина пообщаться с людьми в Дербенте

Песков: Путин решил самостоятельно поприветствовать жителей Дербента

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин решил лично поприветствовать жителей Дербента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует «Интерфакс».

В среду, 28 июня, президент России приехал к фонтану в парке имени Низами Гянджеви в Дербенте, где его встретили местные жители.

Особый режим эпидемиологической безопасности Путина продолжает действовать, напомнил Песков. «При этом настоятельные рекомендации специалистов сокращаются», — отметил представитель Кремля.

Ранее в Кремле описали общение Путина с жителями Дербента. По словам Пескова, оно «было достаточно впечатляющим».

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    Алан Босиков
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