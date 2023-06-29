Кремль описал общение Путина с жителями Дербента одной фразой

Песков назвал общение президента Путина с жителями Дербента впечатляющим

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана и теми, кто находился в Дербенте, одной фразой — оно «было достаточно впечатляющее». Его слова в четверг, 29 июня, приводит РИА Новости.

«Весь город вышел встречать президента... Он не мог отказать этим людям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Путин приехал в Дагестан 28 июня, в мусульманский праздник Курбан-байрам. В частности, он посетил фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, где местные жители, как сообщали СМИ, встретили его восторженными возгласами.

Поездку ранее анонсировал Песков. Он уточнял, что президент проведет в регионе совещание по вопросам туризма, в плане стояла встреча с главой республики Сергеем Меликовым. Во время беседы с Меликовым Путин заявил, что не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране в связи со случившимся 24 июня.

