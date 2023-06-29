Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 29 июня 2023Россия

Кремль описал общение Путина с жителями Дербента одной фразой

Песков назвал общение президента Путина с жителями Дербента впечатляющим

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал общение президента России Владимира Путина с жителями Дагестана и теми, кто находился в Дербенте, одной фразой — оно «было достаточно впечатляющее». Его слова в четверг, 29 июня, приводит РИА Новости.

«Весь город вышел встречать президента... Он не мог отказать этим людям», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Путин приехал в Дагестан 28 июня, в мусульманский праздник Курбан-байрам. В частности, он посетил фонтан, открытый в парке имени Низами Гянджеви, где местные жители, как сообщали СМИ, встретили его восторженными возгласами.

Поездку ранее анонсировал Песков. Он уточнял, что президент проведет в регионе совещание по вопросам туризма, в плане стояла встреча с главой республики Сергеем Меликовым. Во время беседы с Меликовым Путин заявил, что не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране в связи со случившимся 24 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
    Анна Седокова опубликовала видео в кожаном белье и ботфортах
    Игравший в США российский хоккеист рассказал об отношении к нему американцев
    Самолет прочертил фюзеляжем взлетно-посадочную полосу и попал на видео
    В США заявили о катастрофических потерях ВСУ
    В Латвии не увидели прямой угрозы ЕС в переезде ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
    В Кремле ответили на вопрос о здоровье Байдена
    Хаматова рассказала о попытках директоров театров вернуть ее в Россию
    Необходимость диалога Байдена и Путина на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» оценили
    Россиянам назвали самую модную летнюю обувь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.