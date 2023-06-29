Путин оценил реакцию россиян во время попытки мятежа. Что о последних событиях думают в Дагестане?

Президент РФ Путин заявил, что не сомневался в поддержке народа во время мятежа 24 июня

Президент России Владимир Путин оценил реакцию граждан на попытку мятежа, который был организован основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным. Его слова приводит РИА Новости.

Политик во время беседы с главой Дагестана Сергеем Меликовым заявил, что не сомневался в поддержке граждан.

В Дагестане нет человека, который не поддержал бы решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года Сергей Меликов Глава Дагестана

Российский лидер ответил, что «не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране».

Также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российская армия и народ сплотились вокруг президента во время мятежа.

Армия, народ — все были рядом с президентом Дмитрий Песков Пресс-секретарь президент России

Путин в Дагестане

Президент 28 июня прибыл в Дагестан во время празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников.

Российский лидер был замечен в черной одежде. На опубликованном в сети снимке видно, что глава государства одет в костюм, состоящий из классических брюк и пиджака. Помимо этого, президент предстал в черной рубашке с короткими рукавами и туфлях того же оттенка. Среди прочего он примерил солнцезащитные очки.

Известно, что Путин посетил древнюю дербентскую крепость Нарын-Кала. Президент также приехал к фонтану, открытому в парке имени Низами Гянджеви в дагестанском Дербенте, где местные жители встретили его восторженными возгласами.

Глава государства отправился в парк после проведения совещания по вопросам развития туризма. У фонтана российского лидера ждала большая толпа людей, которые встретили его аплодисментами. Они задавали вопросы, а также пытались пожать Путину руку и сфотографироваться с ним.

Также известно, что политик посмотрел шоу в парке в Дербенте, после чего вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел <...> я говорю: родиной займись <...> от души Владимир Путин Президент России

Развитие туризма

Путин заявил, что развитие инфраструктуры как внутреннего, так и въездного туризма в стране идет хорошими темпами. Об этом он сообщил во время совещания по вопросам развития туризма, которое проходило в Дагестане.

По его словам, важно не отклоняться от намеченных целей и планов. Он добавил, что следует не только контролировать сроки, но и качество решения поставленных задач.

Глава государства отметил, что это касается вопросов строительства дорог, расширения пунктов пропуска, ввода капитальных и быстровозводимых модульных гостиниц.

Также Путин отметил, что несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС.

Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента Владимир Путин Президент России

Кроме того, политик высказался об инвестиционных условиях для турбизнеса. По его словам, надо быть уверенными, что они будут использованы. «А если они не будут использованы, то тогда имущество должно быть возвращено первоначальным владельцам», — заявил он.

Также президент поручил в ближайшее время запустить электронные визы по наиболее востребованным направлениям для туристов, которые планируют въезд в Россию.

Морские курорты

Путин призвал развивать круглогодичные морские курорты в России, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты.

Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы и неоднократно говорили об этом, превосходили их Владимир Путин Президент России

По его словам, одна из перспективных задач — это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее десяти миллионов человек в год.