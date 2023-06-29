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00:33, 29 июня 2023Россия

Путин вспомнил о совете Сулейману Керимову «заняться родиной»

Путин вспомнил разговор с бизнесменом Керимовым, которому советовал «заняться родиной»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посмотрел шоу в парке в Дербенте, где установлен мультимедийный фонтан, и вспомнил разговор с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он делает это с удовольствием. Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел… я говорю: родиной займись… от души», — сказал российский лидер.

Президент 28 июня прибыл в Дагестан во время празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников.

В 2022 году журналисты подсчитали потери богатейших предпринимателей России с начала года, взяв за основу данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс был рассчитан на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По данным исследования, Сулейман Керимов потерял 834 миллиона долларов.

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