Путин призвал развивать российские морские курорты

Путин призвал добиться условий выше мировых стандартов на российский морских курортах

В России необходимо развивать круглогодичные морские курорты, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Президент отметил, что одна из перспективных задач — это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 миллионов человек в год.

По мнению Путина, условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не должны уступать лучшим мировым стандартам, «а лучше, чтобы превосходили их».

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) спрогнозировали рост внутреннего турпотока в 2023 году по двум причинам. Отмечается, что динамику внутреннего турпотока определят доступность перевозок и гостиничная инфраструктура, объем которой ежегодно прирастает.