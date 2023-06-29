Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
1:0
2-й сет
live
Тамара Корпач
Уимблдон — квалификация (ж)
Триумф
0:13
Завершен
Урал
Товарищеские матчи (клубы) - 2023|Товарищеские матчи
Ига Свёнтек
Сегодня
18:50 (Мск)
Анна Блинкова
Бад-Хомбург
Катержина Синякова
Сегодня
20:20 (Мск)
Людмила Самсонова
Бад-Хомбург
17:18, 29 июня 2023Спорт

Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами

Роман Костомаров опубликовал новое видео тренировки с протезами на ногах

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал видео с тренировки в больнице. Он опубликовал его в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На кадрах фигурист выполняет махи ногами и отрабатывает подъем по лестнице. На ногах у него установлены протезы. «Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать», — подписал он видео.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.

Костомаров попал в больницу 10 января с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. По информации «Московского комсомольца», врачам пришлось ампутировать фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости
    Командир «Ахмата» оценил влияние ухода ЧВК «Вагнер» на ситуацию в зоне СВО
    Экономист оценил увеличение налога для богатых россиян
    Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру
    Автора Telegram-канала приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС России
    Шестой российский миллиардер с 2022 года отказался от российского паспорта
    Раскрыта связь между характером россиянок и их одеждой
    Названы самые популярные у россиян подержанные кроссоверы
    В России появился уникальный сервис для знакомств
    Путин призвал делать российскую одежду пригодной для использования
    Названо условие вступления Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.