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16:14, 29 июня 2023Силовые структуры

Журналисту Красильщику вынесли приговор по делу о фейках про Российскую армию

Бывшего издателя запрещенной «Медузы» заочно осудили за фейки о Российской армии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Илью Красильщика и бывшего издателя «Медузы» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией) к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает РИА Новости.

По решению суда, осужденному запрещено администрировать сайты на весь срок отбытия наказания и четыре года после завершения срока. Суд установил, что 3 апреля 2022 года Красильщик разместил на своей странице в соцсети публикацию с недостоверной информацией о действиях российских военных в украинском городе Буча. Позже он дал интервью, в котором вновь дал оценку действиям ВС России и повторил недостоверные сведения.

28 июня в ходе судебного заседания Гособвинение потребовало назначить подсудимому наказание в виде девяти лет колонии.

Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ 4 марта 2022 года. Закон ввел в Уголовный кодекс России статью 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Максимальное наказание по ней предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

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    Владимир Седов
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