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15:43, 29 июня 2023Наука и техника

Описаны особенности российского дрона-камикадзе «Ланцет»

Военный эксперт Леонков заявил о высокой эффективности дрона-камикадзе «Ланцет»

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» показал высокую результативность в зоне специальной военной операции (СВО), почти все беспилотники попали в цель. Сбить их противнику практически не удается. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«"Ланцет" — это барражирующий боеприпас, то есть дрон-камикадзе. Его задача — точно обнаружить цель и поразить ее. Целью могут быть артиллерийские установки, самоходные установки, легкая и тяжелая бронированная техника. "Ланцеты" подбираются в зависимости от цели, у них разная боевая часть. Оператор осуществляет наведение на цель и дальше контролирует беспилотник», — рассказал Леонков.

По его словам, российский дрон-камикадзе показал крайне высокую результативность. Ему почти всегда удавалось попадать в цель. Причем появление беспилотника всегда оказывалось неожиданным.

«Не могут его сбить. Когда "Ланцет" заходит на цель, это всегда неожиданность для противника», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее обозреватель Питер Сучиу в статье для американского издания 19FortyFive заявил, что «Ланцет» является одной из самых серьезных угроз для вооруженных сил Украины. Он также подчеркнул, что «Ланцет», оцениваемый в 35 тысяч долларов, значительно дешевле машин из состава зенитных ракетных систем С-300, которые поражают дронами-камикадзе.

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