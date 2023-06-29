В США рассказали о массовом дезертирстве украинцев на запорожском направлении

Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинцы массово дезертируют на запорожском направлении

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast рассказал о массовом дезертирстве западных украинцев на запорожском направлении.

По его словам, на западе Украины, в Галиции и Закарпатье, действуют вербовочные группы, которые насильно забирают мужчин в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), что вынуждает людей бежать из этих мест за границу.

Макгрегор отметил, что, по сообщениям, украинцы закидывают вербовщиков камнями или стреляют по ним, чтобы не отправляться на фронт.

Полковник добавил, что на запорожском направлении мобилизованные военнослужащие ВСУ массово дезертируют или пересекают линию фронта, чтобы сдаться в плен.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с набором новобранцев, а армия находится на грани развала. Он добавил, что попытка контрнаступления — «это последний вздох для Зеленского, его окружения и сторонников».

