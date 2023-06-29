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20:16, 29 июня 2023Из жизни

Макака похитила у туристки сумку и косметику

Newsflare: дикая обезьяна похитила у женщины сумку с косметикой и попала на видео

Дикая обезьяна на острове Бали в Индонезии обманула туристку и похитила ее сумку с косметикой. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Newsflare.

Поначалу макака в Лесу обезьян в Убуде проявляла дружелюбие, сидя рядом с группой отдыхающих в беседке туристов. Однако вскоре она поцарапала и покусала сумочку одной из женщин, после чего решила завладеть аксессуаром.

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На записи видно, как настроение обезьяны меняется со спокойного на агрессивное, после чего животное уносит сумку. Туристы пытаются поймать обезьяну, но та оказывается проворнее и ловко уворачивается.

Макака расстегивает молнию на сумочке и извлекает компактную пудреницу. Эта находка еще больше раззадоривает животное, и оно убегает на дерево вместе со своей стаей.

Удалось ли владелице вернуть украденные вещи, неизвестно.

Ранее сообщалось, что обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила ее с обрыва. Глава национального парка заявил, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обкрадывают туристов.

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    Алиса Дмитриева
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