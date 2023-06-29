Макака похитила у туристки сумку и косметику

Newsflare: дикая обезьяна похитила у женщины сумку с косметикой и попала на видео

Дикая обезьяна на острове Бали в Индонезии обманула туристку и похитила ее сумку с косметикой. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал Newsflare.

Поначалу макака в Лесу обезьян в Убуде проявляла дружелюбие, сидя рядом с группой отдыхающих в беседке туристов. Однако вскоре она поцарапала и покусала сумочку одной из женщин, после чего решила завладеть аксессуаром.

На записи видно, как настроение обезьяны меняется со спокойного на агрессивное, после чего животное уносит сумку. Туристы пытаются поймать обезьяну, но та оказывается проворнее и ловко уворачивается.

Макака расстегивает молнию на сумочке и извлекает компактную пудреницу. Эта находка еще больше раззадоривает животное, и оно убегает на дерево вместе со своей стаей.

Удалось ли владелице вернуть украденные вещи, неизвестно.

Ранее сообщалось, что обезьяна в национальном парке Као Пхра Вихан в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда украла у туристки сумку с крупной денежной суммой и сбросила ее с обрыва. Глава национального парка заявил, что дикие обезьяны в этой местности могут вести себя агрессивно и постоянно обкрадывают туристов.