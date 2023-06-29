Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:44, 29 июня 2023Экономика

Россиян предостерегли от хранения больших сумм в наличных

Экономист Беляев заявил о нецелесообразности хранения сбережений в наличных

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Хранить сбережения в наличной форме нецелесообразно, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О том, почему это неоправданно, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Держать деньги в наличной форме людей заставляют опасения и тревоги самого разного толка, полагает экономист. По его мнению, некоторые люди не уверены в общеэкономической и регулятивной ситуации. «Они все время находятся в тревожном ожидании, что вдруг случится что-то такое, что им срочно понадобятся деньги, которые должны быть в их оперативном управлении. Они могут ожидать, а вдруг запретят деньги снимать, а вдруг будет ограничение по суммам», — пояснил он. Другие относятся с недоверием к банковской системе, считает Беляев.

Какую-то часть денег действительно лучше хранить под рукой, убежден экономист, но держать в наличке все сбережения нецелесообразно. Во-первых, пластиковые карты и переводы являются удобным средством расчетов.

Трудно себе представить место (кроме нелегального бизнеса), где бы не использовались переводы денег с одного счета на другой

Михаил Беляевэкономист

Во-вторых, наличные суммы не застрахованы от грабителей, мошенников и стихийных бедствий. Если говорить о сохранности средств, то банки в этом отношении надежны, убежден он. «Даже если что-то с ними происходит, до 1,4 миллиона рублей возвращается к вам из любого банка спустя две недели после наступления страхового случая, то есть отзыва лицензии. Если сумма у вас больше, можно использовать 2-3 банка, и ваши деньги будут сохранены», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

О конфиденциальности средств, по его словам, тоже не стоит беспокоиться, так как всеми банками принимаются серьезные меры по защите счетов и каналов связи от несанкционированного проникновения мошенников. «В 80 процентах случаев мошенничество со счетами происходит по вине самих владельцев карт», — обратил внимание экономист.

И последнее: деньги должны работать. Пусть даже под небольшим банковским процентом, но они все равно должны приносить доход

Михаил Беляевэкономист

Ранее исследование Центрального банка России показало, что россияне по-прежнему предпочитают хранить свои сбережения в наличных рублях, несмотря на рост популярности безналичных способов оплаты. Такую форму сохранения накоплений предпочитают 36 процентов опрошенных, то есть более трети опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости
    Орбан рассказал об оценках Путина насчет украинской армии
    Озвучена новая польза чтения для детей
    Стилист перечислила основные ошибки в создании летних образов
    Мужчина ворвался в красноярский храм с останками барана и криками про Чечню
    В США рассказали об угрозе ядерной войны из-за гарантий НАТО для Украины
    Глава Херсонской области заявил о контроле ВС РФ ситуации у Антоновского моста
    Четырехлетняя россиянка поела собранные в лесу грибы и попала в реанимацию
    Россиян предостерегли от хранения больших сумм в наличных
    Внешность Анджелины Джоли на новых фото смутила фанатов
    Москвичам предрекли тропическую погоду
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.