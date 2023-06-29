Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными державами

Постпред РФ Небензя: Запад провоцирует прямое столкновение между ядерными державами

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в провоцировании прямого столкновения между ядерными державами на фоне поддержки Украины. Его слова приводит ТАСС.

«В милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами», — подчеркнул дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя указал, что западные страны не находятся в нейтральном статусе применительно к конфликту на Украине.

Постпред России также прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года по вине США и Евросоюза. Сейчас условия урегулирования конфликта для Киева будут другими.