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23:13, 29 июня 2023Мир

Небензя обвинил Запад в провоцировании столкновения между ядерными державами

Постпред РФ Небензя: Запад провоцирует прямое столкновение между ядерными державами
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Запад в провоцировании прямого столкновения между ядерными державами на фоне поддержки Украины. Его слова приводит ТАСС.

«В милитаристском угаре, окончательно утратив связь с реальностью, Запад сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами», — подчеркнул дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

Небензя указал, что западные страны не находятся в нейтральном статусе применительно к конфликту на Украине.

Постпред России также прокомментировал возможность урегулирования конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что шанс на установление мира на Украине был упущен весной 2022 года по вине США и Евросоюза. Сейчас условия урегулирования конфликта для Киева будут другими.

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    Марина Совина
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