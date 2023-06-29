В Пентагоне опровергли сбор данных китайским аэростатом

Пентагон: сбитый над США китайский аэростат не собирал и не передавал разведданные

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что сбитый в феврале китайский воздушный шар не собирал и не передавал разведывательную информацию во время полета над США. Его слова приводит РИА Новости.

Райдер подчеркнул, что китайский аэростат нес шпионское оборудование, однако он опроверг сбор данных устройством.

«Мы знаем, что он имел разведывательные возможности, но пришли к выводу, что он не занимался сбором [разведывательной информации] во время... пролета над США», — сообщил представитель ведомства на брифинге для журналистов.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что на сбитом китайском аэростате нашли оборудование США для сбора данных. Аппарат был оснащен спецоборудованием, предназначенным для разведывательных целей, а также рядовыми приборами производства США, доступными в свободной продаже.

5 февраля после нескольких дней наблюдения военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В Пекине заверили, что аппарат был гражданским и отклонился от курса из-за ветра, но власти США утверждают, что он был шпионским. Президент США Джо Байден, оценивая отношения с Китаем после инцидента, указал, что они не пострадали после происшествия.

