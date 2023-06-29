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09:43, 29 июня 2023Мир

Появились новые подробности о сбитом в США китайском аэростате

WSJ: на сбитом в феврале китайском аэростате нашли оборудование США для сбора данных

Фото: U.S. Air Force / Reuters

На китайском аэростате, который был сбит в феврале текущего года над территорией США, было найдено американское оборудование для сбора данных. О таких вновь появившихся подробностях пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации газеты, экспертиза установила, что аппарат был оснащен спецоборудованием, предназначенным для разведывательных целей, а также рядовыми приборами производства США, которые можно приобрести в свободной продаже.

При этом отмечается, что, согласно выводам экспертов, в ходе движения аэростат не передавал какую-либо информацию в КНР, а сам его пролет над американскими штатами был ненамеренным.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что в отношениях Пекина и Вашингтона необходимо оставить позади историю со сбитым китайским аэростатом.

5 февраля после нескольких дней наблюдения военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В Пекине заверили, что аппарат был гражданским и отклонился от курса из-за ветра, но власти США утверждают, что он был шпионским. Президент США Джо Байден, оценивая отношения с Китаем после инцидента, указал, что они не пострадали после происшествия.

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    Варвара Кошечкина
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