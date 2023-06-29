Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на одном из направлений
Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что атака была отражена в районе Времевского выступа около населенного пункта Старомайорское с помощью огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток».
Ранее стало известно, что российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорск Донецкой народной республики. Также в оборонном ведомстве сообщили, что недалеко от Новопавловки ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады противника.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.