Минобороны отчиталось об отражении атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны России заявило об отражении атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что атака была отражена в районе Времевского выступа около населенного пункта Старомайорское с помощью огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорск Донецкой народной республики. Также в оборонном ведомстве сообщили, что недалеко от Новопавловки ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.