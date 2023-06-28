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14:21, 28 июня 2023Россия

Минобороны заявило о поражении пункта дислокации командного состава бригады ВСУ

МО заявило о поражении пункта временной дислокации командного состава одной из бригад ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 28 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

В районах еще двух населенных пунктов ДНР — Предтечино и Веселое — были поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Также в оборонном ведомстве сообщили, что недалеко от Новопавловки ВС России уничтожили склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады противника.

За прошедшие сутки российская сторона отразила две атаки мотопехотной роты ВСУ на южнодонецком направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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