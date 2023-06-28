Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России отчиталось об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что противник предпринял попытки атак силами до мотопехотной роты каждая в районе Времевского выступа в направлении населенного пунка Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР).

Наступления ВСУ отражали военнослужащие группировки «Восток» с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Накануне Южная группировка российских войск отразила семь атак ВСУ на донецком направлении. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 325 бойцов, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).