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14:16, 28 июня 2023Россия

Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России отчиталось об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что противник предпринял попытки атак силами до мотопехотной роты каждая в районе Времевского выступа в направлении населенного пунка Старомайорское Донецкой народной республики (ДНР).

Наступления ВСУ отражали военнослужащие группировки «Восток» с помощью ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

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Накануне Южная группировка российских войск отразила семь атак ВСУ на донецком направлении. В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 325 бойцов, один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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