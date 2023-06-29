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22:10, 29 июня 2023Мир

Пенс раскритиковал администрацию Байдена за затягивание поставок оружия Украине

Пенс: США не должны отправлять войска на Украину, но поставки оружия нужно ускорить

Фото: Daniel Lob / Globallookpress.com

Американская сторона никогда не должна отправлять свои войска на Украину, но поставки оружия Киеву нужно ускорить. Об этом заявил бывший вице-президент страны и кандидат в президенты Майк Пенс в интервью NBC News.

Он раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что она якобы действует медленно. «И, честно говоря, сегодня я это услышал здесь, встречаясь с представителями властей», — указал он на беседу с украинскими чиновниками.

Пенс привел в пример обещанные в январе танки Abrams, которые должны быть поставлены Киеву в сентябре. Кроме того, по мнению политика, Вашингтон также затягивает с одобрением передачи союзниками истребителей F-16. «Нам никогда не следует отправлять американские войска на Украину», — подчеркнул он при этом.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова пожаловалась, что США поставили Киеву оружие в количестве гораздо меньше запрошенного.

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    Марина Совина
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