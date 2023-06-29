Пенс раскритиковал администрацию Байдена за затягивание поставок оружия Украине

Пенс: США не должны отправлять войска на Украину, но поставки оружия нужно ускорить

Американская сторона никогда не должна отправлять свои войска на Украину, но поставки оружия Киеву нужно ускорить. Об этом заявил бывший вице-президент страны и кандидат в президенты Майк Пенс в интервью NBC News.

Он раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что она якобы действует медленно. «И, честно говоря, сегодня я это услышал здесь, встречаясь с представителями властей», — указал он на беседу с украинскими чиновниками.

Пенс привел в пример обещанные в январе танки Abrams, которые должны быть поставлены Киеву в сентябре. Кроме того, по мнению политика, Вашингтон также затягивает с одобрением передачи союзниками истребителей F-16. «Нам никогда не следует отправлять американские войска на Украину», — подчеркнул он при этом.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова пожаловалась, что США поставили Киеву оружие в количестве гораздо меньше запрошенного.