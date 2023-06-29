Пенс раскритиковал администрацию Байдена за затягивание поставок оружия Украине
Американская сторона никогда не должна отправлять свои войска на Украину, но поставки оружия Киеву нужно ускорить. Об этом заявил бывший вице-президент страны и кандидат в президенты Майк Пенс в интервью NBC News.
Он раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена за то, что она якобы действует медленно. «И, честно говоря, сегодня я это услышал здесь, встречаясь с представителями властей», — указал он на беседу с украинскими чиновниками.
Пенс привел в пример обещанные в январе танки Abrams, которые должны быть поставлены Киеву в сентябре. Кроме того, по мнению политика, Вашингтон также затягивает с одобрением передачи союзниками истребителей F-16. «Нам никогда не следует отправлять американские войска на Украину», — подчеркнул он при этом.
Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова пожаловалась, что США поставили Киеву оружие в количестве гораздо меньше запрошенного.