В США раскрыли планы Польши и Литвы на Украине

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Польша и Литва намерены ввести войска на Украину

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу PBD Podcast раскрыл планы Польши и Литвы на Украине.

По словам офицера, на Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию республики. «И это никогда не произошло бы без нашей санкции и помощи. Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье», — заявил он.

Ранее о намерении Польши ввести войска на Украину и, воспользовавшись ослаблением республики, забрать часть ее западных территорий, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он утверждал, что Польша хочет вернуть себе территории в границах Речи Посполитой.

28 июня Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают большие проблемы с набором новобранцев, а армия находится на грани развала. По его словам, в ВСУ выросло количество дезертиров.