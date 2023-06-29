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13:39, 29 июня 2023Россия

Минздрав назвал ожидаемую продолжительность жизни россиян

Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России достиг 73,4 года

Фото: nsafonov / Shutterstock / Fotodom

Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России достиг 73,4 года. Такой возраст назвал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Его слова в четверг, 29 июля, приводит пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Министр заявил, что этот показатель превысил допандемийный период.

В декабре 2022 года Мурашко сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России по сравнению с 2021 годом увеличилась более чем на два года. В 2021 году этот показатель составлял 70,1 года, в 2022-м — 72,76.

Глава Минздрава подчеркивал, что главной задачей здравоохранения России является увеличение продолжительности жизни до 78 лет.

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    Евгения Куликова
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