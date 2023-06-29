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05:29, 29 июня 2023Забота о себе

Названы привлекательные и отталкивающие профессии для романтических партнеров

Радиоведущая Хокинг утверждает, что не пойдет на свидание с бухгалтером и офис-менеджером

Фото: Unsplash

Профессия и место работы имеют одно из решающих значений при выборе партнера для романтических отношений. Таким мнением поделилась радиоведущая Яна Хокинг в авторской колонке для Daily Mail.

Хокинг считает, что профессиональная деятельность оказывает сильное влияние на человека и формирует его личность, поскольку в работу вкладывается огромное количество сил и времени. «Творческому специалисту, например, музыканту, скорее всего, будет трудно найти общий язык с кем-то более методичным, например, с программистом. Я не утверждаю, что один из них интересный, а второй скучный, но на самом деле они не совпадают с точки зрения интересов», — поделилась мнением радиоведущая.

Хокинг назвала профессии, представителей которых считает привлекательными и отталкивающими для роли потенциального романтического партнера. Девушка убеждена, что не пойдет на свидание с бухгалтерами, фармацевтами и офис-менеджерами, поскольку не любит составлять планы, засыпает при упоминании научных терминов и не умеет экономить. По ее мнению, люди, которые разделяют ее интересы, скорее всего, выбрали профессию актеров, врачей или поваров. Хокинг утверждает, что готова часами слушать истории об их работе.

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