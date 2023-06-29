Названы привлекательные и отталкивающие профессии для романтических партнеров

Радиоведущая Хокинг утверждает, что не пойдет на свидание с бухгалтером и офис-менеджером

Профессия и место работы имеют одно из решающих значений при выборе партнера для романтических отношений. Таким мнением поделилась радиоведущая Яна Хокинг в авторской колонке для Daily Mail.

Хокинг считает, что профессиональная деятельность оказывает сильное влияние на человека и формирует его личность, поскольку в работу вкладывается огромное количество сил и времени. «Творческому специалисту, например, музыканту, скорее всего, будет трудно найти общий язык с кем-то более методичным, например, с программистом. Я не утверждаю, что один из них интересный, а второй скучный, но на самом деле они не совпадают с точки зрения интересов», — поделилась мнением радиоведущая.

Хокинг назвала профессии, представителей которых считает привлекательными и отталкивающими для роли потенциального романтического партнера. Девушка убеждена, что не пойдет на свидание с бухгалтерами, фармацевтами и офис-менеджерами, поскольку не любит составлять планы, засыпает при упоминании научных терминов и не умеет экономить. По ее мнению, люди, которые разделяют ее интересы, скорее всего, выбрали профессию актеров, врачей или поваров. Хокинг утверждает, что готова часами слушать истории об их работе.

Ранее Яна Хокинг предложила простой способ добавить искру в отношения. Она посоветовала партнерам писать друг другу эротические сообщения.