Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась c 37-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В прошлой версии рейтинга, которая была опубликована 6 апреля, сборная России занимала 37-е место. С того времени команда Валерия Карпина не провела ни одного матча.

Лидерство в рейтинге сохраняет действующий чемпион мира Аргентина. Второе и третье места занимают Франция и Бразилия соответственно.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.