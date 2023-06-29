Завершившая карьеру в 2020 году экс-первая ракетка мира решила вернуться

Завершившая карьеру в 2020 году экс-первая ракетка мира Каролина Возняцки решила вернуться

Датская теннисистка Каролина Возняцки, завершившая карьеру в 2020 году, приняла решение вернуться в профессиональный спорт. Об этом сообщает Vogue.

По словам экс-первой ракетки мира, она планирует выступить на турнире в Монреале в августе, затем отправится на соревнования в Нью-Йорк и будет готовиться к Australian Open-2024, который пройдет в январе. Возняцки отметила, что верит в то, что сможет выиграть турнир «Большого шлема».

«Нервничаю ли я? Не очень сильно. Я возвращаюсь к делу, которое люблю. Да, я буду нервничать перед матчами, и я не против этого», — добавила Возняцки.

На счету датской теннисистки победа на Australian Open-2018, а также два выхода в финал на турнирах «Большого шлема». Она выиграла 30 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Возняцки завершила карьеру в возрасте 29 лет из-за проблем со здоровьем.