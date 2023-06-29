Губернатор описал поведение ростовчан в день мятежа фразой «были без мандража»

Shot: Голубев описал поведение ростовчан в день мятежа фразой «были без мандража»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев описал поведение жителей в день мятежа фразой «были без мандража». Его комментарий по ситуации опубликовал Telegram-канал Shot.

В разговоре с репортером издания он отметил, что после мятежа все дороги в Ростовской области восстановили за два дня. Голубев подчеркнул, что жители Ростова-на-Дону повели себя достойно в сложных обстоятельствах.

«Жители все время были без мандража. И весь период времени были в порядке», — заверил он.

До этого командир «Ахмата» Апты Алаудинов рассказал, что подразделения спецназа, направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, в день мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, находились в 500-700 метрах от бойцов группы.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников компании двинулись в сторону Москвы.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.