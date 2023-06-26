В «Ахмате» рассказали о работе в Ростове-на-Дону в день мятежа Пригожина

Алаудинов: «Ахмат» находился в 500-700 метрах от «Вагнера», но приказа действовать не было

Командир «Ахмата» Апты Алаудинов рассказал, что подразделения спецназа, направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, в день мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, находились в 500-700 метрах от бойцов группы, однако не начинали активных действий без приказа Минобороны. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Для того, чтобы было понимание: мы не снимали всех бойцов с передовой, потому что этого тоже нельзя было делать. Мы выдвинулись в направлении Ростова, были там уже примерно к обеду. В обед нам поступил приказ занять точку в Большом Логе», — рассказал он.

Алаудинов подчеркнул, что в Минобороны попросили подразделение не вступать в боестолкновение, так как была надежды на мирное урегулирование ситуации. При этом он отметил, что в случае необходимости бойцы «Ахмата» были готовы применить силу.

«Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения "Вагнер". Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий», — подчеркнул он.

23 июня Пригожин заявил, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям группировки. Он пригрозил применить силу и уничтожить всех, кто преградит путь бойцам ЧВК, которые заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Кроме того, несколько колонн вооруженных сотрудников компании двинулись в сторону Москвы.

24 июня Пригожин после проведения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил, что его бойцы разворачиваются и направляются в полевые лагеря.