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10:56, 29 июня 2023Экономика

Курс доллара превысил 87 рублей

Курс доллара превысил 87 рублей, евро поднялся выше 95 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 29 июня, курс доллара превысил 87 рублей, а евро поднялся выше 95 рублей, свидетельствуют данные площадки. На максимуме американская валюта доходила до 87,04 рубля, а европейская — до 95,04.

С начала месяца евро подорожал на девять рублей, а доллар — на шесть. Год назад они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно. Резкое ослабление рубля в последние два дня связано с завершением налогового периода, в рамках которого экспортеры активно продают валюту для выплат в бюджет.

Юань также растет по отношению к рублю. На максимуме его курс доходил до 12,04 рубля, в начале года он торговался на уровне 10 рублей. Китайская валюта в целом повторяет динамику доллара и евро по отношению к рублю, увеличение объема торгов не влияет на эту привязку.

Максимальные с марта прошлого года значения доллар и евро показали на утренней сессии в понедельник, 26 июня, что стало следствием мятежа ЧВК «Вагнер», однако затем случилась коррекция.

Несмотря на ослабление рубля, индекс Мосбиржи растет на 0,8 процента, вновь превышая отметку 2800 пунктов. Вместе с тем индекс РТС снижается на 0,3 процента, до 1011 пунктов.

Ранее зампред Центробанка Алексей Заботкин предупредил, что при сохранении текущего курса рубля в стране может начать разгоняться инфляция. В связи с этим регулятор может рассмотреть повышение ключевой ставки на следующих заседаниях.

Курс доллара от TradingView
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    Платон Щукин
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