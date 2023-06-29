Анна Семенович показала фигуру в купальнике

Певица Анна Семенович показала пышную грудь в переливающемся серо-золотом купальнике

Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певица предстала в переливающемся серо-золотом купальнике с имитацией кожи питона, который демонстрировал ее пышную грудь. При этом упомянутое изделие украшали дополнительные лямки. В свою очередь низ купальника состоял из темных трусов с вставкой из соответствующего принта. Артистка заявила, что принимала участие в создании данного костюма для плавания.

Ее светлые волосы были уложены легкими локонами. Кроме того, Семенович отказалась от косметических средств на лице.

В марте Анна Семенович призналась, что поправилась на семь килограммов, показав фото в купальнике, снятое на Мальдивах. Также она рассказала, что занимается спортом лишь в те дни, когда есть настроение.