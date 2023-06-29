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19:27, 29 июня 2023Путешествия

Женщина провела отпуск на известном курорте и внезапно стала героиней секс-видео

В Греции двое мужчин сняли на видео секс с туристкой из Британии в ее номере и сбежали

Фото: Unsplash

На острове Родос двое мужчин провели ночь с женщиной в ее гостиничном номере и сняли с ней секс-видео против ее воли. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 19-летняя британская туристка приехала в отпуск на известный курорт в Греции и познакомилась с двумя ровесниками. Она быстро нашла общий язык с новыми знакомыми, поэтому пригласила их в свой номер, где молодые люди занялись сексом.

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В процессе путешественница внезапно поняла, что стала героиней ролика для взрослых и потребовала удалить кадры, однако мужчины сбежали. Британка обратилась за помощью в полицию, преступников разыскивают на острове.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.

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    Зарина Дзагоева
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