Женщина провела отпуск на известном курорте и внезапно стала героиней секс-видео

В Греции двое мужчин сняли на видео секс с туристкой из Британии в ее номере и сбежали

На острове Родос двое мужчин провели ночь с женщиной в ее гостиничном номере и сняли с ней секс-видео против ее воли. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 19-летняя британская туристка приехала в отпуск на известный курорт в Греции и познакомилась с двумя ровесниками. Она быстро нашла общий язык с новыми знакомыми, поэтому пригласила их в свой номер, где молодые люди занялись сексом.

В процессе путешественница внезапно поняла, что стала героиней ролика для взрослых и потребовала удалить кадры, однако мужчины сбежали. Британка обратилась за помощью в полицию, преступников разыскивают на острове.

Ранее на греческом острове Родос другая туристка сходила на свидание с парнем из интернета и была изнасилована в море. Уточняется, что пострадавшей оказалась 20-летняя англичанка. Она познакомилась с 23-летним албанцем в сети и после двухнедельного общения онлайн назначила ему личную встречу.