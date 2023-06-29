Российский половник заявил о шоке на Западе из-за хода контрнаступления ВСУ

Полковник запаса Кошкин: провал контрнаступления ВСУ шокировал Запад

Ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) шокировал западных экспертов, заявил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. В беседе с «Лентой.ру» специалист выразил мнение, что значительные потери Украины в ходе этой кампании привели к моральному упадку украинских военнослужащих.

«Такого рода неуспеха контрнаступления Вооруженных сил Украины не ожидал никто на Западе. Все были настроены на победу, может быть, на то, что ВСУ не слишком далеко, но вторглись бы для блокирования сухопутного коридора, который образовался в результате защиты жителей Донбасса Вооруженными силами России», — сказал Кошкин

На Западе были уверены, что это (продвижение войск ВСУ — прим. «Ленты.ру») случится, однако этого не произошло. Это и шокировало западных специалистов, которые занимались поставками и прогнозами предстоящих боевых действий ВСУ Андрей Кошкин военный эксперт, полковник запаса

Более того, специалист заявил, что неуспех военной кампании серьезно подорвал моральных дух украинских военнослужащих.

«На поле боя много значит и моральный дух, и умение вести боевые действия. Если вы не управляете ситуацией и не чувствуете успеха в своих наступательных действиях, это серьезно влияет на моральное состояние боевого состава. Сегодня ВСУ столкнулись с большими потерями, и это, естественно, подрывает морально-боевые качества военнослужащих Украины», — добавил Кошкин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что главные события украинского контрнаступления еще впереди. При этом глава военного ведомства отказался рассказывать подробности, заявив лишь, что «когда это случится, это увидят все».

До этого Резников счел завышенными ожидания от контрнаступления ВСУ. Он пояснил, что действия украинских войск в настоящий момент не являются «блицкригом» или «главным наступлением». Министр отметил, что Украина действует осторожно, когда подвергает опасности своих военных.