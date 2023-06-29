В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра

В Госдуме предложили запретить предпринимателям розничную продажу пива и сидра в общепите

В Госдуме предложили запретить индивидуальным предпринимателям продавать пиво и сидр в общепите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что предложение включено в экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Запрет планируется ввести на продажу пивных напитков, включая сидр, пуаре, медовуху. Кроме того, в Госдуме предложили передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее женщина, приехавшая в Москву из Белоруссии на заработки, выпила пиво и впала в кому. «Женщину доставили в реанимацию в состоянии комы. У нее диагностировано отравление неизвестными веществами», — заявил источник издания.

До этого сообщалось, что общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106. По словам главы Минздрава Михаил Мурашко, среди пострадавших есть пятеро детей.