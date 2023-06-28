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15:20, 28 июня 2023Россия

В Москве женщина выпила пиво и впала в кому

РЕН ТВ: приехавшая из Белоруссии в Москву женщина выпила пиво и впала в кому

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве женщина, приехавшая из Белоруссии на заработки, выпила пиво и впала в кому. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, в столицу она приехала вместе с супругом. Пока он находился на работе, женщина ушла на два дня из дома. Обратно вернулась в состоянии алкогольного опьянения.

Мужу она рассказала, что выпила пиво. Однако через некоторое время женщина перестала реагировать на слова супруга, после чего он вызвал медиков. «Женщину госпитализировали в реанимацию в состоянии комы. У нее диагностировали отравление неизвестными веществами», — заявил источник издания.

Помимо того, у пострадавшей оказался сломан нос. Ее муж сообщил, что он попытался перенести ее на диван, но не смог удержать, из-за чего она ударилась о спинку мебели.

Ранее в Москве 41-летний мужчина впал в кому после выпитого стакана пива. Россиянина доставили в реанимацию, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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    Никита Абрамов
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