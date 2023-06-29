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09:42, 29 июня 2023Забота о себе

Исследователь старения поделился способом помолодеть на десять лет

Исследователь старения Дэвид Синклер посоветовал отказаться от алкоголя и сахара

Фото: Gladskikh Tatiana / Shutterstock / Fotodom

Исследователь процессов старения из Гарварда (США) Дэвид Синклер поделился секретами долголетия и способами помолодеть. О своих ежедневных привычках, помогающих сохранить молодость, он рассказал в интервью журналу GQ.

54-летний профессор кафедры генетики в Гарварде утверждает, что на клеточном уровне его организм на десять лет моложе фактического возраста. Добиться такого результата и обратить старение вспять, по его словам, может каждый, если полностью изменит образ жизни и откажется от вредных привычек. Например, Синклер посоветовал отказаться от спиртного. По его словам, трезвость продлевает молодость мозга, тогда как каждая порция алкоголя, наоборот, ускоряет старение.

Кроме того, профессор почти исключил из рациона сахар и продукты животного происхождения, заменив их на растительную пищу. В первой половине дня он делает несколько глотков йогурта с добавлением полифенолов — натуральных антиоксидантов — и пьет зеленый чай. Синклер подчеркнул, что больше ничего не ест на завтрак и чаще всего отказывается от обеда. По его словам, единственный полноценный и обязательный прием пищи в его графике — это ужин, который бывает между 16:00 и 18:00.

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Другим важным аспектом долголетия ученый назвал соблюдение режима сна. «Я сплю на кровати, которая регулирует температуру моего тела, чтобы сон был максимально глубоким. Она снижает температуру, а затем снова повышает ее ближе к утру. Еще она отслеживает мой сердечный ритм в течение ночи, поэтому я вижу, что происходило», — рассказал генетик.

Синклер считает обязательным условием омоложения поддержание здоровья зубов. Каждое утро он полоскает рот кокосовым маслом, потом выпивает стакан теплой воды с лимоном и чистит зубы пастой без токсинов.

Ранее диетолог Василиса Пономарева раскрыла режим питания, соблюдая который, можно дожить до 100 лет. По ее мнению, желающим добиться долголетия следует не употреблять рафинированный сахар и полуфабрикаты.

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    Екатерина Улитина
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