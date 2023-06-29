США впервые за много лет направят подлодку с ядерным оружием к Южной Корее

Пентагон пообещал впервые за много лет отправить подлодку с ядерным оружием к Южной Корее

США впервые за много лет направят атомную подводную лодку с ядерным вооружением к берегам Южной Кореи. Об этом заявил командующий американским контингентом в Корейской Республике Скотт Плеус, пишет агентство Yonhap.

Представитель Пентагона пообещал, что в ближайшее время подлодка с баллистическими ракетами зайдет в один из южнокорейских портов. Это, по его словам, станет проявлением «приверженности расширенному сдерживанию со стороны США».

16 июня американская подводная лодка Michigan с управляемыми крылатыми ракетами посетила южнокорейскую военно-морскую базу в Пусане. Мероприятие прошло в рамках заключенной в апреле 2023 года Вашингтонской декларации между США и Южной Кореей.

Днем ранее, 15 июня, Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Это случилось сразу же после завершения совместных учений США и Южной Кореи на границе с КНДР.