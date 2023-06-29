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14:59, 29 июня 2023Культура

Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента

Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним

Фото: Michael Dolejš / Unsplash

Российский онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости.

Платформа была признана виновной по части 2 статьи 6.21.2 «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». Сумма административного штрафа составила 3,8 миллиона рублей.

В июне другой российский онлайн-кинотеатр Premier оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой.

Ранее Останкинский суд Москвы составил протокол на онлайн-кинотеатр «Иви» за демонстрацию ЛГБТ-контента несовершеннолетним.

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    Анастасия Астахова
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