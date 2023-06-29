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18:13, 29 июня 2023Мир

В России оценили вооруженные столкновения в Судане

Лавров: Россия заинтересована в завершении беспорядков в Судане

Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Судане, где в апреле начались массовые беспорядки и вооруженные столкновения. Об этом на встрече с замглавы Суверенного совета Судана Маликом Агаром заявил глава российского МИД Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам главы российского дипломатического ведомства, Москва с озабоченностью следит за происходящим в Судане и надеется на быстрейшую нормализацию ситуации там. Для этого через посольства российские дипломаты поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами.

В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Последние представляют племенные группировки, при этом обладая большим количеством вооружения. Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

В начале июня регулярная армия Судана захватила и взорвала печатный станок, который СБР использовали для изготовления денег. В ответ СБР совершили налет на Центробанк.

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    Александр Слабиев
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